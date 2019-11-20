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Полина Гагарина призналась, что не ограничивает себя в фастфуде

Полина Гагарина способна сохранять стройную фигуру даже с пристрастием к вредной пище. Певица призналась, что не ограничивает себя в фастфуде, поэтому посещает спортзал.

Спортивным телом Полины Гагариной восхищаются тысячи фанатов в соцсетях. Большинство комментариев на странице певицы в Instagram касаются её стройности и привлекательности, которая должна была достигаться строгими диетами и изнурительными тренировками. Однако оказалось, что звезда периодически употребляет гамбургеры, чипсы и газировку. При этом, исполнительница говорит, что вредный рацион совершенно не мешает посещению спортзала, который нужен ей для оздоровления, а не для потери лишнего веса.

В то же время Гагарина имеет "разгрузочные дни", когда пытается активно заниматься спортом, дополняя его сбалансированным питанием. По мнению знаменитости, если человек придерживается меры даже во вредных привычках, то любые трудности можно легко преодолеть. Поп-звезда занимается фитнесом для укрепления мышц спины, что помогает добиться красивой осанки. Несмотря на плотный график, Гагарина все еще успевает заниматься воспитанием семилетнего сына Андрея и двухлетней дочери Мии вместе с возлюбленным Дмитрием Исхаковым.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:03

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