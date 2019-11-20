Звезды "Дом-2" Виктория Боня и Алена Водонаева борются с хейтерами каждая по-своему
Систематически оскорбляют в интернете не только действующих участников телестройки, а также ее ведущих, но и экс-участников. В число тех, кто достаточно часто попадает под нападки хейтеров вошли Алена Водонаева и Виктория Боня. Каждая из них придумала свое средство против недоброжелателей.
Так, например Виктория Боня не нашла способа лучше, как обратиться в правоохранительные органы? чтобы ее оградили от негатива в ее сторону. А Алена Водонаева решила прибегнуть к помощи известного продюсера Яны Рудковской.
Стоит отметить, что о войне с хейтерами участников проекта говорят постоянно, однако их ряды пополнили и бывшие звезды шоу. Часто они пытаются защитить не только исключительно себя, но и своих детей, хотя очень часто используют их для пиара.
Стоит подчеркнуть, что хейтеры постоянно ищут хотя бы маленькую деталь, за которую можно зацепиться, чтобы создать новый скандал.
Так, например Виктория Боня не нашла способа лучше, как обратиться в правоохранительные органы? чтобы ее оградили от негатива в ее сторону. А Алена Водонаева решила прибегнуть к помощи известного продюсера Яны Рудковской.
Стоит отметить, что о войне с хейтерами участников проекта говорят постоянно, однако их ряды пополнили и бывшие звезды шоу. Часто они пытаются защитить не только исключительно себя, но и своих детей, хотя очень часто используют их для пиара.
Стоит подчеркнуть, что хейтеры постоянно ищут хотя бы маленькую деталь, за которую можно зацепиться, чтобы создать новый скандал.