Звезды "Дом-2" Виктория Боня и Алена Водонаева борются с хейтерами каждая по-своему





Так, например Виктория Боня не нашла способа лучше, как обратиться в правоохранительные органы? чтобы ее оградили от негатива в ее сторону. А Алена Водонаева решила прибегнуть к помощи известного продюсера Яны Рудковской.Стоит отметить, что о войне с хейтерами участников проекта говорят постоянно, однако их ряды пополнили и бывшие звезды шоу. Часто они пытаются защитить не только исключительно себя, но и своих детей, хотя очень часто используют их для пиара.Стоит подчеркнуть, что хейтеры постоянно ищут хотя бы маленькую деталь, за которую можно зацепиться, чтобы создать новый скандал.