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Александр Ревва снимком с дочерьми поздравил фанатов со всемирным Днем ребёнка

На странице своего Instagram-аккаунта Александр Ревва опубликовал снимок с дочерьми Амели и Алисой. Так резидент шоу «Comedy Club» поздравил фанатов со всемирным Днем ребёнка.
Александр Ревва снимком с дочерьми поздравил фанатов со всемирным Днем ребёнка

Александр Ревва, также известный, как певец под псевдонимом Артур Пирожков, часто делится с преданными поклонниками фотографиями своих детей Амели и Алисы. Он рассказывает о воспитании девочек и как проводит с ними время. Сегодня исполнитель опубликовал на своей странице новую черно-белую фотографию дочерей, сделанную на одной из фотосессий. В комментарии к посту в Instagram Александр Ревва пожелал своим фанатам добра и поздравил их со всемирным днем ребёнка.

Подписчики пришли в восторг от поста Артура Пирожкова. Они поздравили резидента «Comedy Club» и его супругу Анжелику с праздником. Многие отметили, что Амели и Алиса растут очень красивыми и назвали их настоящими принцессами, пожелав им здоровья, успехов и слушаться родителей. Всего за 30 минут публикация Александра Реввы набрала более 16 000 отметок "Мне нравится".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:25

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