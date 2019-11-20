Из-за комариных укусов в США умерли 13 человек
Специалисты заключают, что в США от комариных укусов погибли уже 13 человек. Как сообщает издательство Daily Mail, вчера была зафиксирована еще одна жертва смертельной болезни, которую переносят эти насекомые.
Определено, что погибший страдал сложной формой энцефалита. Это тяжелая болезнь, которая в первую очередь поражает головной мозг. Заразится этим заболеванием можно воздушно-капельным путем, а подвержены атаке в первую очередь пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Жертву болезни госпитализировали с симптомами высокой температуры и полной потерей сознания. Сложность раннего предотвращения в схожести симптомов у пациента с обычным гриппом. Но если ничего не предпринять заранее, инфекция проникнет в головной мозг и вводит человека в кому. На такой стадии болезни шансов на выздоровление практически нет.
Вспышку активности заболевания в США в этом году поясняют аномальным повышением температуры воздуха. Данные показатели оказывают благоприятные условия для размножения комаров.
Определено, что погибший страдал сложной формой энцефалита. Это тяжелая болезнь, которая в первую очередь поражает головной мозг. Заразится этим заболеванием можно воздушно-капельным путем, а подвержены атаке в первую очередь пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Жертву болезни госпитализировали с симптомами высокой температуры и полной потерей сознания. Сложность раннего предотвращения в схожести симптомов у пациента с обычным гриппом. Но если ничего не предпринять заранее, инфекция проникнет в головной мозг и вводит человека в кому. На такой стадии болезни шансов на выздоровление практически нет.
Вспышку активности заболевания в США в этом году поясняют аномальным повышением температуры воздуха. Данные показатели оказывают благоприятные условия для размножения комаров.
В мире
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:30