Из-за комариных укусов в США умерли 13 человек





Определено, что погибший страдал сложной формой энцефалита. Это тяжелая болезнь, которая в первую очередь поражает головной мозг. Заразится этим заболеванием можно воздушно-капельным путем, а подвержены атаке в первую очередь пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Жертву болезни госпитализировали с симптомами высокой температуры и полной потерей сознания. Сложность раннего предотвращения в схожести симптомов у пациента с обычным гриппом. Но если ничего не предпринять заранее, инфекция проникнет в головной мозг и вводит человека в кому. На такой стадии болезни шансов на выздоровление практически нет.Вспышку активности заболевания в США в этом году поясняют аномальным повышением температуры воздуха. Данные показатели оказывают благоприятные условия для размножения комаров.