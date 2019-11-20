Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сводит свои татуировки
Сын Елены Яковлевой сводит свои татуировки на лице. Денис Шальных прошел процедуру по удалению сразу двух рисунков, что могло стоить ему порядка 150 тысяч рублей.
В интернете распространяется информация о том, что Денису Шальных сделали скидку. Сотрудники клиники рассказал журналистам о необходимости вытерпеть болевые ощущения. Сам процесс сведения при этом растянется на 3 года.
«Процедура использует лазерное оборудование суммарной стоимостью в 35 млн рублей. Использование другой техники не покажет эффекта либо спровоцирует появление ожогов. Денис купил абонемент на соответствующие процедуры. Они по большей части болезненные. Он стойко перенес первый сеанс и в скором времени сможет привыкнуть к боли, поскольку чистое лицо появится лишь через 3 года», – отметила одна из работниц клиники.
По словам самого Дениса Шальных, ему хотелось избавиться от тату, поскольку те стали помехой в развитии карьеры, а также отрицательно сказываются на его жизни. Самым большим беспокойством для молодого человека стала картинка гроба на одной из щёк.
В интернете распространяется информация о том, что Денису Шальных сделали скидку. Сотрудники клиники рассказал журналистам о необходимости вытерпеть болевые ощущения. Сам процесс сведения при этом растянется на 3 года.
«Процедура использует лазерное оборудование суммарной стоимостью в 35 млн рублей. Использование другой техники не покажет эффекта либо спровоцирует появление ожогов. Денис купил абонемент на соответствующие процедуры. Они по большей части болезненные. Он стойко перенес первый сеанс и в скором времени сможет привыкнуть к боли, поскольку чистое лицо появится лишь через 3 года», – отметила одна из работниц клиники.
По словам самого Дениса Шальных, ему хотелось избавиться от тату, поскольку те стали помехой в развитии карьеры, а также отрицательно сказываются на его жизни. Самым большим беспокойством для молодого человека стала картинка гроба на одной из щёк.