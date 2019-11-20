Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сводит свои татуировки





В интернете распространяется информация о том, что Денису Шальных сделали скидку. Сотрудники клиники рассказал журналистам о необходимости вытерпеть болевые ощущения. Сам процесс сведения при этом растянется на 3 года., – отметила одна из работниц клиники.По словам самого Дениса Шальных, ему хотелось избавиться от тату, поскольку те стали помехой в развитии карьеры, а также отрицательно сказываются на его жизни. Самым большим беспокойством для молодого человека стала картинка гроба на одной из щёк.