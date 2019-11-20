Xiaomi собирается выпустить в РФ самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro





Официальный выход в продажу Redmi Note 8T на европейском рынке состоялся еще на прошлой неделе, а теперь сообщается о его скорой презентации для жителей РФ. И если в ЕС он будет продаваться по цене от 179 евро, то отечественная версия обойдется покупателю немного дороже. Телефон поставляется с 6,30-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, который имеет 3 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Новый телефон работает под управлением Android 9 Pie и питается от несъемного аккумулятора емкостью 4000 мАч с фирменной быстрой зарядкой.Что касается камер, то на задней панели Xiaomi Redmi Note 8T установлен 48-мегапиксельный основной датчик с тремя другими объективами. Варианты подключения включают поддержку сетей Wi-Fi 802.1, Bluetooth v5.00, NFC, 3G и 4G. Продукт доступен для продажи в "звездно-голубом", "лунно-белом" и "полумесячно-сером" цветах корпуса. Кроме прочего, российское представительство Xiaomi объявило о начале конкурса "Открывай Россию с Redmi Note 8T", победители которого получат новинку самыми первыми. Наиболее дорогой и оснащенный смартфон линейки Redmi Note 8 Pro будет продаваться за 17 тысяч рублей.