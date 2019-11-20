Оксана Самойлова рассказала о серьезных осложнениях во время четвертой беременности

Модель сделала заявление о беременности во время отдыха на Мальдивах. И-за того, что живот рос очень медленно, об "интересном" положении никто не догадывался на первых месяцах. Молодая пара не планировала появление этого ребенка, поэтому была совершенно не готова к вынашиванию малыша. «Я была в ужасе, потому что ни морально, ни физически не была готова к беременности. Я пила противозачаточные таблетки и принимала кровотечения за естественный процесс. Несколько месяцев мы ничего не подозревали и вели обычный образ жизни, а потом начались осложнения», - вспоминает Оксана Самойлова. К счастью, медикам удалось разобраться с проблемами со здоровьем у мамы.Подписчики модели поздравляют ее с четвертой беременостью в комментариях чуть ли не под каждым постом. Желают крепкой семейной жизни и беспрепятственного появления наследника на свет.