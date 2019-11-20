Мария Шукшина оголилась для роли в новом фильме «Давай разведемся!»

Мария Шукшина призналась, что после прочтения сценария желала отказаться от участия именно из-за указанной сцены. При этом в итоге передумала, поскольку считает стеснение излишним в своём возрасте., – рассказала актриса во время общения с журналистами.Вдобавок, артистка рассказала о постельной сцене в картине «Текст». В соответствии с мнением знаменитости, Кристина Асмус встретилась с критикой из-за отсутствия в РФ культурного показа оголённого тела. Таких моментов недостаточно в живописи и литературе. Традиция описывает ситуацию с точки зрения моралистов. По этой причине, когда зрителю из России демонстрируют артистов, занимающихся любовью перед камерой, он видит не конкретного персонажа, а непосредственно артиста, уверена Шукшина.