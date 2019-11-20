Валерий Меладзе спел дуэтом с Альбиной Джанабаевой

Недавно звездная пара решила порадовать поклонников дуэтом и вместе исполнила песню под названием «Мегаполисы». Всего композиция длится 4 минуты, а ссылка на нее размещена на страничке Альбины Джанабаевой в социальной сети Instagram. В самой песне поется о романтических отношениях, а также о том, насколько важно суметь отыскать свою настоящую любовь в стремительно меняющемся современном мире и условиях шумных мегаполисов. Вообще, судя по комментариям поклонников под опубликованной артисткой аудиозаписи, выпуск совместной песни Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой стал для них долгожданным событием.В комментариях под постом фанаты пишут, что долго ждали дуэта звездной пары и вот, наконец, их мечты сбылись. Разумеется, не обошлось без комплиментов знаменитой семье и их вокальным данным.