Максим Галкин на прогулке с дочерью Елизаветой прочитал стих Александра Пушкина "Осень"





Максим Галкин любит снимать видео на прогулках со своими детьми Елизаветой и Гарри. Кадрами артист часто делится с преданными поклонниками в социальных сетях. Недавно знаменитый юморист показал в Instagram Stories новый ролик. Максим Галкин гуляет на улице и читает стих Александра Пушкина "Осень". Несколько раз артист останавливается и вспоминает слова, а потом продолжает стихотворение. Также он рассуждает, куда делись багрец и золото, говоря о том, что вся листва уже облетела.На видео супруг Аллы Пугачевой одет в ярко-красную куртку и черную шапку. Прочитав стих он показывает фанатам, что гуляет не один, а со своей дочерью Елизаветой. Малышка одела в розовые штаны, куртку и шапку, когда Максим Галкин наводит на нее камеру, она громко говорит: "Опять, папа" и пытается отвернуться от камеры.