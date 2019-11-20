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Эксперты: Миллионы пользователей Android подвергаются риску шпионажа

Эксперты обнаружили уязвимость в системе безопасности устройств на ОС Android. Оказалось, что миллионы пользователей подвергаются риску шпионажа.

Благодаря уязвимости в безопасности одного из приложений Android, злоумышленники получили возможность делать фотографии и записывать разговоры без ведома пользователей. Эта проблема дала хакерам невероятно широкие разрешения при манипуляциях с гаджетом. Ошибка под названием CVE-2019-2234 позволила киберпреступникам получить беспрецедентный доступ к камере устройства, превратив смартфон в шпионское устройство.

Таким образом, если отключить звуковую функцию при использовании камеры, можно совершать видеосъемку, даже если программа была закрыта. В этом случае не помогал даже тот случай, если экран оказался выключен, а телефон заблокирован. Более того, лазейка помогает работать с конфиденциальной информацией, а также данными GPS и разговорами по телефонной связи.

Эта проблема была решена на устройствах от Google через обновление Play Store для приложения Google Camera. Патч также сделали доступным для всех клиентов. Пока что неясно, сколько других производителей телефонов с Android были затронуты этим недостатком. Однако сообщается, что пострадавшими могли стать миллионы юзеров. Эксперты рекомендуют владельцам устройств защитить себя посредством обновления до последней версии операционной системы.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:07

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