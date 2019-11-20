Константин Хабенский боится болезней после смерти жены Анастасии Смирновой
Известный актер Константин Хабенский сделал откровенное признание. Он боится различных болезней после того, как потерял свою первую жену. Анастасия Смирнова скончалась от рака в 2008 году.
«Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно. Потом, когда повзрослеешь, начинаешь бояться болезней, так как они доставят неприятности окружающим. Мне кажется, это логично», - отмечает актер. Хабенский никогда не любил выносить личную жизнь на публичное обсуждение. Несмотря на творческую карьеру, он признался, что работа всегда была для него на втором месте. Актер мечтает в старости услышать благодарность и слова гордости за своего отца от детей. Уже несколько лет Константин Хабенский проживает в браке с Ольгой Литвиновой. У супружеской пары подрастают две дочери, а также сын от первого брака, который сейчас живет с бабушкой в Барселоне.
Напомним, что Хабенский востребованный актер кино. Актёрство он признает делом всей жизни, а также чувствует долг перед государством, которое вкладывало средства в его обучение искусству.
«Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно. Потом, когда повзрослеешь, начинаешь бояться болезней, так как они доставят неприятности окружающим. Мне кажется, это логично», - отмечает актер. Хабенский никогда не любил выносить личную жизнь на публичное обсуждение. Несмотря на творческую карьеру, он признался, что работа всегда была для него на втором месте. Актер мечтает в старости услышать благодарность и слова гордости за своего отца от детей. Уже несколько лет Константин Хабенский проживает в браке с Ольгой Литвиновой. У супружеской пары подрастают две дочери, а также сын от первого брака, который сейчас живет с бабушкой в Барселоне.
Напомним, что Хабенский востребованный актер кино. Актёрство он признает делом всей жизни, а также чувствует долг перед государством, которое вкладывало средства в его обучение искусству.