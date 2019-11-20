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Измены и деструктивная секта: Лолита Милявская откровенно высказалась о Дмитрии Иванове

Известная российская певица Лолита Милявская, как известно, разводится со своим 45-летним супругом Дмитрием Ивановым. В беседе с «Комсомолкой» артистка поделилась некоторыми деталями этого развода и подробностями странной секс-переписки супруга.
Измены и деструктивная секта: Лолита Милявская откровенно высказалась о Дмитрии Иванове

По словам певицы, до начала бракоразводного процесса она с помощью своих адвокатов предоставила суду интимную переписку, которая велась между ее супругом и его любовницей прямо с компьютера самой артистки. Как объяснила Милявская, она купила ноутбук для своей дачи в Болгарии, однако им преимущественно пользовался супруг. При этом, работа техники была устроена таким образом, что вся информация с ноутбука полностью дублировалась на домашнем компьютере в России. Именно это позволило знаменитости наткнуться на переписку мужа с 40-летней любовницей. Кроме того, в истории позднее были найдены переписки и с другими женщинами. «Он изменял еще и своим любовницам. Молодец, что сказать, спортивная подготовка дала о себе знать», - иронично отметила Лолита Милявская.

Кроме того, певица рассказала о том, что ее муж заметно изменился после того, как начал посещать курсы личностного роста, оказавшиеся деструктивной сектой. Мужчин на этих мероприятиях заставляли снимать штаны и демонстрировать свои половые органы при выключенном свете. А вот женскую половину участников курсов, и вовсе, просили приходить на собрания в одежде проституток.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:46

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