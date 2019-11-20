Ксения Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров Instagram по версии Forbes





Был сделан анализ популярных страниц в социальной сети Instagram среди тех пользователей, у которых подписчиков более 2-х миллионов человек. Выяснилось, что у Ксении Собчак больше всего рекламных постов. Светская львица регулярно в личном аккаунте размещает рекламу известных производителей. Иногда она размещала несколько публикаций в неделю, а бывало и в день. Как оказалось, доход телеведущей составил 1,6 миллионов долларов. На втором месте Регина Тодоренко, она только по скромным подсчетам пополнила свой бюджет на 860 тысяч долларов, а на третьем ведущая скандального реалити-проекта "Дом-2" Ольга Бузова.В их числе и другие звезды, а среди них Виктория Боня, которой удалось получить за счет рекламы 410 тысяч долларов. В этот список попали исключительно звезды, а также личности из сферы медиа. Возможно, потому что именно их популярность и известность привлекает внимание со стороны рекламодателей.