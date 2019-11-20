Яна Рудковская обрадовалась попаданию в ТОП-10 от Forbes свое аккаунта по уровню заработка в Instagram

Яна Рудковская активно ведет в Instagram рубрику "Мои завтраки". Сегодня возлюбленная Евгения Плющенко опубликовала очередную фотографию своего стола, на котором стоят тарелки с завтраком и ваза с розами. В комментарии к публикации она написала, что рейтинги нового шоу "Яна супер" растут, а ее аккаунт по мнению Forbes Россия вошёл в ТОП -10 по заработкам в Instagram, чему она очень обрадовалась. Также знаменитость напомнила своим преданным поклонникам, что ее команда и семья вышли на финишную прямую в производстве "самой волшебной сказки на льду с балетом" под названием "Золушка Плющенко".Подписчики пожелали Яне Рудковсой, ее возлюбленному Евгению Плющенко и их сыну Александру удачи. Также фанаты поздравили продюсера с успешным шоу "Яна супер" и с попаданием в ТОП -10 от Forbes. Меньше чем за час публикация знаменитости набрала более 11 000 лайков.