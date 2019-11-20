Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских военных
Норвежская армия срочно затребовала новые танки для обеспечения безопасности своих границ. Такую реакцию вызвало размещение на границе России с этой страной и расположенной рядом Финляндии 26-ти модернизированных танков Т-80БВМ, которые и напугали норвежских военных, сообщает местная пресса.
Как отмечают норвежские СМИ, модернизированные танки Т-80БВМ, которые совсем недавно поступили на вооружение российского Северного флота, полностью адаптированы к применению в условиях Арктики, а их силовые установки можно запустить даже в 40-градусный мороз. При этом скорость движения данных боевых машин составляет около 70 километров в час, а их штатные пушки позволяют вести стрельбу на расстоянии до 3 километров. Наконец, отдельного внимания заслуживают и новые боеприпасы, которые применяются в Т-80БВМ – они имеют урановый сердечник, что позволяет пробивать броню до 63 сантиметров толщиной с расстояния около 2 километров.
Как отмечают норвежские СМИ, модернизированные танки Т-80БВМ, которые совсем недавно поступили на вооружение российского Северного флота, полностью адаптированы к применению в условиях Арктики, а их силовые установки можно запустить даже в 40-градусный мороз. При этом скорость движения данных боевых машин составляет около 70 километров в час, а их штатные пушки позволяют вести стрельбу на расстоянии до 3 километров. Наконец, отдельного внимания заслуживают и новые боеприпасы, которые применяются в Т-80БВМ – они имеют урановый сердечник, что позволяет пробивать броню до 63 сантиметров толщиной с расстояния около 2 километров.
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:40