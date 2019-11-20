Haval адаптирует свои автомобили под российский климат





Деятельность центра станет налаживаться в рамках реализации специнвестконтракта, запланированного до 2028 года. В соответствии с предварительными условиями, китайская компания обязана обеспечить инвестиции в создание и сборку автомобилей России порядка 22,4 млрд рублей. Из этой суммы главная доля будет использоваться для развития новой площадки бренда, размещенной на территории Тульской области.Помимо прочего, новый исследовательский центр должен быть создан до окончания действия контракта. Сегодня в Туле проводится сборка авто F7, F7x, а также H9. Все эти модель принято считать достаточно востребованными на российском рынке. Таким образом, компания-производитель получила возможность формировать успешные планы для своего дальнейшего развития и воплощать их в реальность.