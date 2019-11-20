Спутник NASA сфотографировал сотни НЛО
В NASA сообщают о необычной явлении в звездном небе при помощи камеры спутника. Космическому аппарату удалось сфотографировать сотни движущихся НЛО.
Одним из самых последних доказательств, представленных о жизни за пределами Земли, является фотография NASA, сделанная при помощи спутника. На изображении видно множество геометрических светящихся объектов, которые выглядят как корабли пришельцев, парящие в Солнечной системе. Несмотря на нечеткость снимка, конспирологи и уфологи уже предполагают, что инопланетные цивилизации определенно процветают за пределами человеческой планеты. Ученые пока что изучают возможность попадания в кадр комет либо других космических тел.
Возможность расфокусировки объектива исключается экспертами, ведь в этом случае нечетким бы оказалось все фото, а не отдельные её части. Тем более, что при неправильной настройке датчика источники света в космосе приобретают закругленную форму вместо продолговатой, которая наблюдается на снимке. Эти "прямоугольники" также не являются искусственными спутниками, ведь они путешествуют по орбите постепенно, а не группой. Эксперты теоретизируют, что если камера и не запечатлела инопланетные корабли, то все равно наблюдается неизвестный науке феномен.
Одним из самых последних доказательств, представленных о жизни за пределами Земли, является фотография NASA, сделанная при помощи спутника. На изображении видно множество геометрических светящихся объектов, которые выглядят как корабли пришельцев, парящие в Солнечной системе. Несмотря на нечеткость снимка, конспирологи и уфологи уже предполагают, что инопланетные цивилизации определенно процветают за пределами человеческой планеты. Ученые пока что изучают возможность попадания в кадр комет либо других космических тел.
Возможность расфокусировки объектива исключается экспертами, ведь в этом случае нечетким бы оказалось все фото, а не отдельные её части. Тем более, что при неправильной настройке датчика источники света в космосе приобретают закругленную форму вместо продолговатой, которая наблюдается на снимке. Эти "прямоугольники" также не являются искусственными спутниками, ведь они путешествуют по орбите постепенно, а не группой. Эксперты теоретизируют, что если камера и не запечатлела инопланетные корабли, то все равно наблюдается неизвестный науке феномен.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:15