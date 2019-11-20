Больше 1000 долларов только за дисплей: Huawei объявила цены на ремонт и замену деталей сгибающегося Mate X





Официальный дебют этого уникального устройства состоялся еще в феврале текущего года. Модель Huawei Mate X получила 8-дюймовый сгибающийся дисплей с тонкими рамками, который, в сравнении с Gagalaxy Fold складывается активной частью наружу. В сложенном виде данное устройство превращается в смартфон с двумя дисплеями диагональю 6,38-6,6 дюймов. Принимая во внимание сложность конструкции данного смартфона, экспертов не сильно удивили ценники, выставленные компанией за ремонт и замену отдельных комплектующих. И если самой дорогой частью оказался экран, то дешевле всего будет стоить замена аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч – за это «удовольствие» владельцам Huawei Mate X придется выложить порядка 40 долларов США.Довольно дорого обойдется ремонт платы устройства – 510 долларов, а ровно за 100 долларов сервисные центры смогут выполнить в первом сгибаемом смартфоне бренда замену модуля камеры.