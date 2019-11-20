Ученый нашел на Марсе доказательства существования насекомых
Американский ученый Уильям Ромозер из Университета Огайо обнаружил на фотографиях, сделанных марсоходом Curiosity, следы существ, чрезвычайно похожих на земных насекомых. Он утверждает, что определил наличие у некоторых видов на фото анатомических особенностей членистоногих.
Энтомолог провел тщательный анализ полученных фотографий и определил на верхнем слое марсианского грунта неглубокие следы от ранее неизученных существ. Ромозер уверен, что его находка должна заложить основу в начале исследований, подтверждающих жизнь на Марсе. Однако издание Science Alert считает, что профессионал просто поддался парейдолии, что означает направленность восприятия специалиста на то, что он изучал в течении многих лет своей жизни.
Эксперты приводят пример распространенных случаев связанных с парейдолией. Например, «Лица на Марсе» («Марсианский сфинкс»), которые могут возникать при определенном сочетании света и тени. Уильям Ромозер работает энтомологом около 45 лет, и не исключено, что у него может быть хорошо развито воображение касаемо инопланетных существ.
Энтомолог провел тщательный анализ полученных фотографий и определил на верхнем слое марсианского грунта неглубокие следы от ранее неизученных существ. Ромозер уверен, что его находка должна заложить основу в начале исследований, подтверждающих жизнь на Марсе. Однако издание Science Alert считает, что профессионал просто поддался парейдолии, что означает направленность восприятия специалиста на то, что он изучал в течении многих лет своей жизни.
Эксперты приводят пример распространенных случаев связанных с парейдолией. Например, «Лица на Марсе» («Марсианский сфинкс»), которые могут возникать при определенном сочетании света и тени. Уильям Ромозер работает энтомологом около 45 лет, и не исключено, что у него может быть хорошо развито воображение касаемо инопланетных существ.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:27