Changan превратит Suzuki Vitara в собственный кроссовер





Примечательно, что в минувшем году японская марка Suzuki фактически закрыла свой автомобильный бизнес в Поднебесной, а этим летом японцы окончательно распродали акции совместной компании Changan, заявив о том, что 50-процентная доля японской марки продана ее китайскому партнеру. Основанием для таких радикальных изменений в политике компании стало снижение спроса на автомобили ее производства. И если в 2012-2014 годах на китайском рынке ежегодно продавалось до четверти миллиона экземпляров автомобилей Suzuki, то уже в 2017 году показатели упали до 118 000 продаж.Впрочем, сразу уходить с китайского рынка производитель не решился – совместное предприятие Changan Suzuki продолжает выпускать автомобили по лицензионным документам. Вот только в 2018 году объемы реализации составил всего 46 000 экземпляров, а в нынешнем году едва превысят отметку в 22 000.Как бы там ни было, но теперь бывшее СП полностью принадлежит китайской стороне, при этом, Changan даже собирается выпустить новый компактный кроссовер, который по большому счету станет почти точной копией ранее ставшего популярным Suzuki Vitara.