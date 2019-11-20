Дмитрий Шепелев разрешил 6-летнему сыну покрасить волосы

Дмитрию Шепелеву удается совмещать плотный график работы, путешествия со второй половинкой и воспитывая ребенка. По словам телеведущего, его шестилетний сын растет намного быстреё, чем он в свое время. В опубликованном видеобращении в соцсети Instagram звезда раскрыл некоторые подробности о собственном детстве, и насколько оно отличалось от юных годов маленького Платона. Несмотря на строгость родителя, недавно он позволил собственному ребенку перекрасить волосы в белый цвет.По признанию шоумена, его наследник фанатеет от знаменитой гранж-группы Nirvana. Поэтому он всячески пытается смоделировать внешний вид солиста Курта Кобейна. Шепелев говорит, что он также попросил подарить ему на Новый год электрогитару. Музыкальные вкусы ведущего из Минска в юности ограничивались исключительно песнями из кинофильма "Жестокий романс". Поклонники комментировали под публикацией, насколько родителю повезло со столь целенаправленным сыном, который проявляет желание стать рокером в будущем. Они также пожелали удачи в воспитании Платона, в чем ему должна помочь возлюбленная Екатерина Тулупова.