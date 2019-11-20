ЦБ РФ снова хочет уравнять комиссии за карточные переводы





С таким заявлением ранее выступил глава департамента стратегии развития финансовых рынков Центробанка Владимир Таможников, передает РБК. Сообщается, что вопрос о том, чтобы уравнять комиссии межбанковских переводов в скором времени будет поднят представителями Центрального банка перед ФАС. В регуляторе уверены, что комиссия должна быть единой, как внутри банков, так и за их пределами. Подтверждает работу над этим вопросом и пресс-центр антимонопольного ведомства.К слову, как отметили в ФАС, в ведомстве тоже считают, что действующие на данный момент повышенные комиссии за переводы между счетами различных банков являются своего рода барьером для потребителей, особенно в тех случаях, когда кто-то из клиентов хочет сменить банк. В ведомстве в связи с этим подчеркивают, что в скором времени ЦБ РФ и ФАС примут решение, которое должно положительно отразиться именно на позиции потребителей на отечественном финансовом рынке.