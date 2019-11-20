ЦБ РФ снова хочет уравнять комиссии за карточные переводы
Центральный банк России снова решил рассмотреть возможность уравнять размер комиссионных за межбанковские карточные переводы. По задумке федерального регулятора, размер таких комиссий должен соответствовать тем, что действуют непосредственно внутри финансовых учреждений.
С таким заявлением ранее выступил глава департамента стратегии развития финансовых рынков Центробанка Владимир Таможников, передает РБК. Сообщается, что вопрос о том, чтобы уравнять комиссии межбанковских переводов в скором времени будет поднят представителями Центрального банка перед ФАС. В регуляторе уверены, что комиссия должна быть единой, как внутри банков, так и за их пределами. Подтверждает работу над этим вопросом и пресс-центр антимонопольного ведомства.
К слову, как отметили в ФАС, в ведомстве тоже считают, что действующие на данный момент повышенные комиссии за переводы между счетами различных банков являются своего рода барьером для потребителей, особенно в тех случаях, когда кто-то из клиентов хочет сменить банк. В ведомстве в связи с этим подчеркивают, что в скором времени ЦБ РФ и ФАС примут решение, которое должно положительно отразиться именно на позиции потребителей на отечественном финансовом рынке.
С таким заявлением ранее выступил глава департамента стратегии развития финансовых рынков Центробанка Владимир Таможников, передает РБК. Сообщается, что вопрос о том, чтобы уравнять комиссии межбанковских переводов в скором времени будет поднят представителями Центрального банка перед ФАС. В регуляторе уверены, что комиссия должна быть единой, как внутри банков, так и за их пределами. Подтверждает работу над этим вопросом и пресс-центр антимонопольного ведомства.
К слову, как отметили в ФАС, в ведомстве тоже считают, что действующие на данный момент повышенные комиссии за переводы между счетами различных банков являются своего рода барьером для потребителей, особенно в тех случаях, когда кто-то из клиентов хочет сменить банк. В ведомстве в связи с этим подчеркивают, что в скором времени ЦБ РФ и ФАС примут решение, которое должно положительно отразиться именно на позиции потребителей на отечественном финансовом рынке.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47