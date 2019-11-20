АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

ЦБ РФ снова хочет уравнять комиссии за карточные переводы

Центральный банк России снова решил рассмотреть возможность уравнять размер комиссионных за межбанковские карточные переводы. По задумке федерального регулятора, размер таких комиссий должен соответствовать тем, что действуют непосредственно внутри финансовых учреждений.
ЦБ РФ снова хочет уравнять комиссии за карточные переводы

С таким заявлением ранее выступил глава департамента стратегии развития финансовых рынков Центробанка Владимир Таможников, передает РБК. Сообщается, что вопрос о том, чтобы уравнять комиссии межбанковских переводов в скором времени будет поднят представителями Центрального банка перед ФАС. В регуляторе уверены, что комиссия должна быть единой, как внутри банков, так и за их пределами. Подтверждает работу над этим вопросом и пресс-центр антимонопольного ведомства.

К слову, как отметили в ФАС, в ведомстве тоже считают, что действующие на данный момент повышенные комиссии за переводы между счетами различных банков являются своего рода барьером для потребителей, особенно в тех случаях, когда кто-то из клиентов хочет сменить банк. В ведомстве в связи с этим подчеркивают, что в скором времени ЦБ РФ и ФАС примут решение, которое должно положительно отразиться именно на позиции потребителей на отечественном финансовом рынке.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 необычных авто на выставке в…
Алика Смехова сходила в кино с подросшим старшим сыном…
Анастасия Заворотнюк подозревала Петра Чернышева в…
Багги «Чаброз» М-6 обеспечит российским военным преимущество на поле…
«До сих пор тошнит»: Лера Кудрявцева во время ужина в ресторане обнаружила в борще…
Huawei представит новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro 25…
"Я очень волнуюсь": Анастасия Волочкова голосом мышки попросила поддержать ее на премьере в Вегас Сити…
Елена Малышева назвала болезнь, от которой скончалась Алла…
Названы 5 лучших подержанных кроссоверов до полумиллиона рублей с самым вместительным…
«Роскачество» рассказало о правильном методе совершения…
Андрей Разин назвал причину удаления поста о Лере…
Петр Чернышев не включил заработки от ледовых шоу в налоговую…
В Роструде объяснили, как можно продлить новогодние…
В больницу к Анастасии Заворотнюк приносят годовалую дочку…
Ученые назвали вероятную причину смерти фараона…
Роскачество назвало самый небезопасный сайт для покупки…
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась в…
На полигоны ЦВО поступили мишени нового…
Звезда "Дом-2" Марина Мексика показала…
Разработчик смарт-карт сообщил, как защитить личные…
При пожаре в Красноярском крае погиб мужчина преклонного возраста вместе с двумя…
Регина Тодоренко не понимает причину конфликта с Андреем…
«Должна быть совесть»: Ангелина Вовк обрушилась с критикой на Софию…
Эксперты определили влияние гражданского брака на…
Звезды "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко требуют, чтобы их дочь начала ходить в садик, или они покинут…
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
Кроссовер Toyota RAV4 получил агрессивный…
Российский туризм повысит качество…
«Долой толстый живот»: Ирина Пегова взялась за борьбу с «жировыми…
Ведущий "Дом-2" Андрей Черкасов: Ольга Бузова всего добилась…
Эксперт: Псковский международный медиафорум даст новый импульс развитию…
«Меня спасли любовь и мои дети»: Ляйсан Утяшева рассказала о сложном периоде в жизни после смерти…
Ученые: Чеснок улучшает пищеварение и продлевает…
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассмешила поклонников «новым…
Двуногого робота Cassie обучили чеканить…
Певица Валерия "молодеет" во время тренировки в…
Занятия спортом на улицах городов назвали опасными для…
Мария Куликова рассказала об отношениях с Денисом Матросовым после…
Эксперты рассказали, как работают необычные дверные ручки Ford…
Сыновья Дмитрия Диброва подготовили для родителей музыкальное…
Просмотреть все новости