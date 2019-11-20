Опубликованы живые фото первого внедорожника Maybach
Всего за пару дней до официальной презентации первого в истории люксовой немецкой марки Maybach внедорожника, инсайдеры слили в сеть живые фото грядущего дебютанта. Надо сказать, что выглядит Mercedes-Maybach GLS весьма внушительно, тем более, что опубликованный ранее самим производителем тизер не давал полного представления о внешности автомобиля.
От обычного внедорожника GLS новинка отличается другой решеткой радиатора с вертикальным расположением ламелей, получил Mercedes-Maybach GLS и оригинальное исполнение переднего бампера. Автомобиль, как сообщалось ранее, создавался для того, чтобы навязать конкуренцию роскошным внедорожникам Royce-Rolls Cullinan и Bentley Bentayga, при этом, в преддверии официального дебюта об этой новинке практически не было никаких данных, а единственное официальное изображение не давало никакого представления о нем. Впрочем, благодаря вездесущим фотошпионам широкая публика получила возможность ознакомиться с внешним видом машины незадолго до ее премьеры.
Примечательно, что о линейке силовых агрегатов Mercedes-Maybach GLS пока тоже ничего не известно. Можно лишь отметить, что самый топовый GLS 580 на данный момент оснащается гибридным агрегатом на базе 4-литрового 490-сильного 8-цилиндрового турбированного ДВС с 699 Нм максимального крутящего момента.
От обычного внедорожника GLS новинка отличается другой решеткой радиатора с вертикальным расположением ламелей, получил Mercedes-Maybach GLS и оригинальное исполнение переднего бампера. Автомобиль, как сообщалось ранее, создавался для того, чтобы навязать конкуренцию роскошным внедорожникам Royce-Rolls Cullinan и Bentley Bentayga, при этом, в преддверии официального дебюта об этой новинке практически не было никаких данных, а единственное официальное изображение не давало никакого представления о нем. Впрочем, благодаря вездесущим фотошпионам широкая публика получила возможность ознакомиться с внешним видом машины незадолго до ее премьеры.
Примечательно, что о линейке силовых агрегатов Mercedes-Maybach GLS пока тоже ничего не известно. Можно лишь отметить, что самый топовый GLS 580 на данный момент оснащается гибридным агрегатом на базе 4-литрового 490-сильного 8-цилиндрового турбированного ДВС с 699 Нм максимального крутящего момента.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:01