Анастасия Заворотнюк подозревала Петра Чернышева в изменах





Как пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на неназванного знакомого Петра Чернышева, незадолго до рождения дочери Милы семья едва не распалась и находилась на грани развода. По словам источника, актриса в то время стала очень ревнивой и постоянно донимала супруга своими подозрениями. Ей очень не нравилось, когда он задерживался на работе и, тем более, когда ему приходилось уезжать на гастроли. Вся эта ситуация якобы настолько раздражала фигуриста, что он даже задумался о разводе. Но появление на свет маленькой дочери удержало пару вместе.Как известно, почти сразу после рождения ребенка 47-летняя звезда «Моей прекрасной няни» заболела – медики диагностировали у нее рак мозга. С тех пор в семье начались еще более непростые времена. Впрочем теперь, как утверждает человек из близкого окружения семьи, дела идут на поправку, а звездная пациентка даже начала выздоравливать. Отмечается, что супруг даже начал привозить в клинику к Заворотнюк ее маленькую дочь Милу, с которой она теперь может проводить время.