«Красотка»: Екатерина Шпица покорила поклонников фотографией в пальто на обнаженное тело

Вообще, на своей страничке в Instagram артистка охотно общается с подписчиками, рассказывает им о своей работе, делится приятными моментами из путешествий, а иногда обсуждает маленького сына. Недавно же актриса поделилась с поклонниками весьма экстравагантным фото, которое было сделано для обложки издания «Атмосфера». На этом снимке Шпица предстала перед публикой в пальто на голое тело. В подписи к этой публикации актриса обратилась к фанатам с советом согревать друг друга вечерами, поскольку зима уже почти вступила в свои «законные» права.К слову, это фото имело огромный успех у поклонников артистки. Комментаторы тут же принялись оставлять под ним комплименты и едва ли не признания в любви. Более сдержанные подписчики просто восхитились естественной красотой актрисы и пожелали ей хороших интересных ролей и успешной карьеры.