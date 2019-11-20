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«Красотка»: Екатерина Шпица покорила поклонников фотографией в пальто на обнаженное тело

Известная российская актриса Екатерина Шпица довольно активно ведет свои социальные сети и регулярно публикует свежие снимки. Недавно она покорила поклонников новой фотографией, на которой предстала в пальто на обнаженное тело. Этот снимок якобы был сделан для обложки одного из журналов.
«Красотка»: Екатерина Шпица покорила поклонников фотографией в пальто на обнаженное тело

Вообще, на своей страничке в Instagram артистка охотно общается с подписчиками, рассказывает им о своей работе, делится приятными моментами из путешествий, а иногда обсуждает маленького сына. Недавно же актриса поделилась с поклонниками весьма экстравагантным фото, которое было сделано для обложки издания «Атмосфера». На этом снимке Шпица предстала перед публикой в пальто на голое тело. В подписи к этой публикации актриса обратилась к фанатам с советом согревать друг друга вечерами, поскольку зима уже почти вступила в свои «законные» права.

К слову, это фото имело огромный успех у поклонников артистки. Комментаторы тут же принялись оставлять под ним комплименты и едва ли не признания в любви. Более сдержанные подписчики просто восхитились естественной красотой актрисы и пожелали ей хороших интересных ролей и успешной карьеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:53

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