Huawei представит новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro 25 ноября
Китайская компания Huawei готовится представить свое новое флагманское устройство уже в ближайший понедельник, 25 ноября. Сообщается, что речь идет о планшете Huawei MatePad Pro.
По данным авторитетного сетевого инсайдера Мукула Шарма, который уже неоднократно публиковал достоверную информацию о новинках в индустрии потребительской электроники, следующая официальная пресс-конференция китайского техногиганта Huawei должна состояться 25 ноября. Более того, источник уверен, что именно в рамках этого мероприятия компания представит свой новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro.
По некоторым данным новинка будет построена на базе однокристальной SoC Kirin 990, которая является фирменной разработкой бренда. Кроме того, «из коробки» планшет предложит пользователю 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Еще одна важная особенность грядущего дебютанта – подэкранный сканер отпечатка пальца, что прежде встречалось только в смартфонах. Наконец, следует ожидать появления в устройстве качественной аудиосистемы и поддержку функции быстрой зарядки аккумуляторной батареи нового поколения.
По данным авторитетного сетевого инсайдера Мукула Шарма, который уже неоднократно публиковал достоверную информацию о новинках в индустрии потребительской электроники, следующая официальная пресс-конференция китайского техногиганта Huawei должна состояться 25 ноября. Более того, источник уверен, что именно в рамках этого мероприятия компания представит свой новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro.
По некоторым данным новинка будет построена на базе однокристальной SoC Kirin 990, которая является фирменной разработкой бренда. Кроме того, «из коробки» планшет предложит пользователю 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Еще одна важная особенность грядущего дебютанта – подэкранный сканер отпечатка пальца, что прежде встречалось только в смартфонах. Наконец, следует ожидать появления в устройстве качественной аудиосистемы и поддержку функции быстрой зарядки аккумуляторной батареи нового поколения.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:06