Тина Канделаки о своих детях: "Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет"
Тина Канделаки рассказала о своих детях в студии «Русского радио». В настоящее время дочери знаменитости исполнилось 19 лет, а сыну – 18.
«Они очень разные у меня. Леонтий больше схож со мной, активный и душа компании, поёт песни и пишет музыку, уже подготовил несколько альбомов. Он обучается на философском факультете, нашел многих друзей, умеет хорошо общаться с людьми. При этом очень не любит, когда я о нём кому-либо рассказываю. Мелания намного легче переносит публичность. Моё реальное продолжение. Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет. Кстати, уже определилась со своим завещанием. Все имущество разделила между ними. Считаю главным обеспечить будущее детей. Это здоровое желание любого родителя», — отметила звезда.
Как сообщила Тина Канделаки, её дети проживают в приобретённой для них квартире. Сама телеведущая остаётся за городом. При этом в настоящее время проводится ремонт. Они достаточно часто встречаются с детьми. Помимо прочего, Канделаки дала ответ на вопрос Довлатовой о том, кто более быстро вступит в брак. Телеведущая уверена, что первой свою вторую половину сумеет найти дочь. Сама Канделаки заявила о готовности стать бабушкой.
«Они очень разные у меня. Леонтий больше схож со мной, активный и душа компании, поёт песни и пишет музыку, уже подготовил несколько альбомов. Он обучается на философском факультете, нашел многих друзей, умеет хорошо общаться с людьми. При этом очень не любит, когда я о нём кому-либо рассказываю. Мелания намного легче переносит публичность. Моё реальное продолжение. Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет. Кстати, уже определилась со своим завещанием. Все имущество разделила между ними. Считаю главным обеспечить будущее детей. Это здоровое желание любого родителя», — отметила звезда.
Как сообщила Тина Канделаки, её дети проживают в приобретённой для них квартире. Сама телеведущая остаётся за городом. При этом в настоящее время проводится ремонт. Они достаточно часто встречаются с детьми. Помимо прочего, Канделаки дала ответ на вопрос Довлатовой о том, кто более быстро вступит в брак. Телеведущая уверена, что первой свою вторую половину сумеет найти дочь. Сама Канделаки заявила о готовности стать бабушкой.