Тина Канделаки о своих детях: "Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет"

, — отметила звезда.Как сообщила Тина Канделаки, её дети проживают в приобретённой для них квартире. Сама телеведущая остаётся за городом. При этом в настоящее время проводится ремонт. Они достаточно часто встречаются с детьми. Помимо прочего, Канделаки дала ответ на вопрос Довлатовой о том, кто более быстро вступит в брак. Телеведущая уверена, что первой свою вторую половину сумеет найти дочь. Сама Канделаки заявила о готовности стать бабушкой.