АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

Тина Канделаки о своих детях: "Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет"

Тина Канделаки рассказала о своих детях в студии «Русского радио». В настоящее время дочери знаменитости исполнилось 19 лет, а сыну – 18.
Тина Канделаки о своих детях: "Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет"

«Они очень разные у меня. Леонтий больше схож со мной, активный и душа компании, поёт песни и пишет музыку, уже подготовил несколько альбомов. Он обучается на философском факультете, нашел многих друзей, умеет хорошо общаться с людьми. При этом очень не любит, когда я о нём кому-либо рассказываю. Мелания намного легче переносит публичность. Моё реальное продолжение. Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько дополняет. Кстати, уже определилась со своим завещанием. Все имущество разделила между ними. Считаю главным обеспечить будущее детей. Это здоровое желание любого родителя», — отметила звезда.

Как сообщила Тина Канделаки, её дети проживают в приобретённой для них квартире. Сама телеведущая остаётся за городом. При этом в настоящее время проводится ремонт. Они достаточно часто встречаются с детьми. Помимо прочего, Канделаки дала ответ на вопрос Довлатовой о том, кто более быстро вступит в брак. Телеведущая уверена, что первой свою вторую половину сумеет найти дочь. Сама Канделаки заявила о готовности стать бабушкой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Самойлова рассказала о серьезных осложнениях во время четвертой…
Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет в Белом море испытания ракетного…
Звезды "Дом-2" Виктория Боня и Алена Водонаева борются с хейтерами каждая…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сводит свои…
Из-за комариных укусов в США умерли 13…
Мария Шукшина оголилась для роли в новом фильме «Давай…
Спутник NASA сфотографировал сотни…
Виктория Бекхэм сняла домашнее видео с зажигательными танцами с сыном…
Больше 1000 долларов только за дисплей: Huawei объявила цены на ремонт и замену деталей сгибающегося Mate…
«Красотка»: Екатерина Шпица покорила поклонников фотографией в пальто на обнаженное…
Опрос показал, что большинство россиян считают себя…
Тина Канделаки о своих детях: "Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько…
Xiaomi собирается выпустить в РФ самую дорогую версию Redmi Note 8…
Валерий Меладзе спел дуэтом с Альбиной…
Александр Ревва снимком с дочерьми поздравил фанатов со всемирным Днем…
Божена Рынска пренебрежительно отозвалась о бойфренде ведущей "Дом-2" Ольги…
Назван опасный вид холестерина, связанный с повышенным риском…
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии Юрия…
Эксперты: Миллионы пользователей Android подвергаются риску…
Константин Хабенский боится болезней после смерти жены Анастасии…
Врачи назвали причину появления "звездчатых" узоров на…
Максим Галкин на прогулке с дочерью Елизаветой прочитал стих Александра Пушкина…
Измены и деструктивная секта: Лолита Милявская откровенно высказалась о Дмитрии…
Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских…
Haval адаптирует свои автомобили под российский…
Ученый нашел на Марсе доказательства существования…
Ксения Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров Instagram по версии…
Changan превратит Suzuki Vitara в собственный…
Тина Канделаки назвала источниками своего дохода прибыль от продажи косметики и работу генпродюсером канала…
Яна Рудковская обрадовалась попаданию в ТОП-10 от Forbes свое аккаунта по уровню заработка в…
Диетологи предупредили, что интервальное голодание может привести к набору…
Опубликованы живые фото первого внедорожника…
Дмитрий Шепелев разрешил 6-летнему сыну покрасить…
ЦБ РФ снова хочет уравнять комиссии за карточные…
Гинеколог дала важные рекомендации будущим…
Эксперты составили ТОП-5 необычных авто на выставке в…
Алика Смехова сходила в кино с подросшим старшим сыном…
Анастасия Заворотнюк подозревала Петра Чернышева в…
Багги «Чаброз» М-6 обеспечит российским военным преимущество на поле…
«До сих пор тошнит»: Лера Кудрявцева во время ужина в ресторане обнаружила в борще…
Просмотреть все новости