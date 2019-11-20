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Эксперты составили ТОП-5 необычных авто на выставке в Лос-Анджелесе

18 ноября произошло официальное открытие автовыставки в Лос-Анджелесе. Эксперты составили ТОП-5 необычных моделей на американском мотор-шоу.

Лос-анджелесский автосалон-2019 является одним из самых долгожданных мероприятий среди автолюбителей. На выставке до 1 декабря будут представлены около тысячи разнообразных моделей со всех уголков мира, которые отличаются неожиданными и смелыми решениями. Отмечается, что презентованные машины являются исключительно концепт-карами и нуждаются в доработке. Однако 5 именитых брендов привлекли внимание экспертов. Премьера Volkswagen ID Space Vizzion удивила общественность, поскольку при исключительно электрическом силовом агрегате марка достигает неожиданных показателей мощности. "Немца" оснастили двигателем на 230 лошадиных сил и батареей с продолжительностью езды в 500 км. Его серийное производство намечается на 2021 год.

Второе место занял Golf 8 от той же компании, отличившийся увеличенной передней оптикой и отсутствием массивной решетки радиатора. Под капотом можно найти 2-литровый мотор мощностью в 185 л. с. и 6-ступенчатую МКПП. "Черной лошадкой" специалисты назвали Karma SC2 от стартап-корпорации. Его 1,5-литровый двигатель V3 предоставляет целых 536 л. с., позволяющих разгоняться до первой сотни километров за 3,5 секунды. Привлекли внимание Bollinger B1 и B2 от малоизвестного автопроизводителя. Эти грузовики являются экспериментальными электромобилями с запасом хода до 500 километров и мощностью в 614 л. с. Наконец, Ford пообещал представить "гибрид", который будет существенно отличаться от всех иных продуктов бренда. Спецификации и название пока что хранятся в тайне, но будут обнародованы в скором времени.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:33

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