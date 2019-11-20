«До сих пор тошнит»: Лера Кудрявцева во время ужина в ресторане обнаружила в борще марлю

На данный момент телеведущая тратит много времени на съемки программы «Секрет на миллион», поэтому у нее нет времени даже на полноценный прием пищи. Лера Кудрявцева привыкла заказывать на ужин еду из ресторана, но в этот раз звезда просто была шокирована. «Сегодня на работу заказали обед – ужин из ресторана. В борще обнаружилась марля. Ребят! Вы серьезно? Марля! В борще!!! Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает», - возмущенно подписала свой пост Лера Кудрявцева.Никакого ответа от известного московского ресторана пока не последовало, но произошедшее вызвало массу неодобрительных откликов от подписчиков телеведущей. «Вообще не понимаю эту еду на заказ… кот в мешке... лучше самой сварить», «Жесть!!! И это ресторан», - пишут в комментариях.