Багги «Чаброз» М-6 обеспечит российским военным преимущество на поле боя
Российские военные в скором времени получат багги «Чаброз» М-6, который должен обеспечить солдатам армии страны необходимую мобильность в любых условиях. Сообщается, что данный агрегат является эффективной и многофункциональной боевой машиной.
«Чаброз» М-6 впервые был представлен еще в рамках выставки «Армия 2017», где сразу же обратил на себя внимание посетителе. Этот легкий 6-местный высокопроходимый багги способен с легкостью преодолевать сложные препятствия в виде земляных насыпей, бродов, склонов с углом уклона до 60 градусов. Как сообщает издание «ПолитЭксперт», новинку можно легко переоборудовать под выполнение боевых задач любой сложности. Путем простых модификаций машина способна выступить в качестве грузового или грузопассажирского транспорта, кроме того, она легко превращается в санитарный автомобиль.
А вот огневая мощь и преимущество в бою «Чаброз» М-6 обеспечивает благодаря возможности установки на борт различных типов вооружений. Предусмотренные в конструкции машины кронштейны подходят для использования крупнокалиберных пулеметов различных серий и даже автоматических гранатометов.
«Чаброз» М-6 впервые был представлен еще в рамках выставки «Армия 2017», где сразу же обратил на себя внимание посетителе. Этот легкий 6-местный высокопроходимый багги способен с легкостью преодолевать сложные препятствия в виде земляных насыпей, бродов, склонов с углом уклона до 60 градусов. Как сообщает издание «ПолитЭксперт», новинку можно легко переоборудовать под выполнение боевых задач любой сложности. Путем простых модификаций машина способна выступить в качестве грузового или грузопассажирского транспорта, кроме того, она легко превращается в санитарный автомобиль.
А вот огневая мощь и преимущество в бою «Чаброз» М-6 обеспечивает благодаря возможности установки на борт различных типов вооружений. Предусмотренные в конструкции машины кронштейны подходят для использования крупнокалиберных пулеметов различных серий и даже автоматических гранатометов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:20