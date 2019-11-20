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Андрей Разин назвал причину удаления поста о Лере Кудрявцевой

На странице своего Instagram-аккаунта Андрей Разин опубликовал фотографию с обезьяной. В комментарии продюсер группы «Ласковый май» назвал причину, по которой удалил пост о Лере Кудрявцевой.
Андрей Разин назвал причину удаления поста о Лере Кудрявцевой

Несколько дней назад между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой произошел конфликт. Накануне Андрей Разин опубликовал в социальной сети публикацию, в которой поддержал телеведущего. Спустя несколько часов пост был удален. Сегодня продюсер группы «Ласковый май» решил объяснить причину, опубликовав свое фото с обезьяной. В комментарии к публикации в Instagram Андрей Разин написал, что удалил пост о Лере Кудрявцевой, как удаляет все в отношении неё, потому что не считает телеведущую "достойным человеком". Продюсер уверяет, что ведущая "Секрета на миллион" очень "грязная женщина", которая других людей "поливает грязью".

Андрей Разин пообещал выложить на своей странице полное разоблачение Леры Кудрявцевой, если та не прекратит критиковать Дмитрия Шепелева. Также продюсер группы «Ласковый май» отметил, что лично не знаком с телеведущим, никогда с ним не встречался и не общался, но эта ситуация настолько его тронула, что он не смог остаться в стороне.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:34

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