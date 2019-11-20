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Названы 5 лучших подержанных кроссоверов до полумиллиона рублей с самым вместительным багажником

При выборе машины для многих людей одним из важнейших показателей все еще остается вместительность багажного отсека. Эксперты подобрали пять лучших подержанных кроссоверов на рынке с самыми вместительными багажниками и ценой не более полумиллиона рублей.
Названы 5 лучших подержанных кроссоверов до полумиллиона рублей с самым вместительным багажником

Первое место в этом рейтинге досталось детищу китайского автопрома - кроссоверу Great Wall Hover H5, который может похвастать рекордным объемом грузового отсека в 810 литров или 2074 литра при сложенном заднем ряде сидений. В комплектации с 2,4-литровым 127-сильным двигателем эта модель сумела неплохо зарекомендовать себя на российских дорогах.

Второй участник рейтинга с ценником не более 500 тысяч – китайский кроссовер JAC S5 с объемом багажника 505/1100 литров. Автомобиль оснащается 2,0-литровым агрегатом мощностью 136 лошадиных сил и имеет переднеприводную компоновку. Почетное третье место эксперты отвели японскому Nissan Terrano с 1,6-литровым 102-сильным 4-цилиндровым двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП. Примечателен и тот факт, что объем багажника в 475/1570 литров доступен лишь в переднеприводной версии модели, поскольку полноприводная компоновка предлагает чуть меньше свободного пространства – всего 408 литров. Зато она порадует владельцев увеличенным клиренсом.

Далее следуют французский Renault Duster и китайский LIFAN X60, которые предлагают не только достаточный объем для перевозимых грузов, но еще и весьма практичны в целом. Стоимость обеих моделей в возрасте примерно пять лет не превышает 400 000 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:47

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