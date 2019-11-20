Звезда "Дом-2" Марина Мексика показала ребенка

Марина разместила фото, на котором она запечатлена в коротких шортах и в фате с ребенком на руках. Скорее всего, малыш, которого держит на руках Мексика, является ребенком ее подруги Александры Кабановой. Таким снимком она заинтриговала своих фолловеров и намекнула на то, что хотела бы стать матерью.Марина написала, что однажды у нее появится тоже маленький человек, который станет главным в ее жизни. Она отметила, что рада за Александру, а ее малышу исполнилось 4 месяца.Поклонники Марины Мексики тут же начали комментировать пост. Большинство отметили, что для того, чтобы в будущем иметь детей, нужно стараться одеваться потеплее и немного скромнее.Были и те, кто стал на защиту Марины и отметил, что ребенок будет любить свою родительницу любой, ведь главное для него, что у него есть мама.