На полигоны ЦВО поступили мишени нового поколения





«Для усовершенствования оборудования на полигонах Центрального округа в текущем году направленно два комплекта оборудования. Комплекты мишеней, которые имитируют баллистические и крылатые ракеты, авиацию, а также скоростные цели некоторых модификаций, будут использоваться при отработке боевого применения авиации округа», - сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на слова замкомандующего округом Юрия Петрова.Сообщается также, что большая часть новых мишеней уже принимала участие в масштабных стратегических учениях «Центр», прошедших в нынешнем году на одном из полигонов, расположенных на территории Оренбургской области.