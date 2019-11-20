На полигоны ЦВО поступили мишени нового поколения
Полигоны ЦВО России получили в свое распоряжение более 2500 новейших мишеней, которые разработаны с учетом максимальной реалистичности. Данное оборудование в будущем будет использоваться при проведении мероприятий по боевой подготовке личного состава.
«Для усовершенствования оборудования на полигонах Центрального округа в текущем году направленно два комплекта оборудования. Комплекты мишеней, которые имитируют баллистические и крылатые ракеты, авиацию, а также скоростные цели некоторых модификаций, будут использоваться при отработке боевого применения авиации округа», - сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на слова замкомандующего округом Юрия Петрова.
Сообщается также, что большая часть новых мишеней уже принимала участие в масштабных стратегических учениях «Центр», прошедших в нынешнем году на одном из полигонов, расположенных на территории Оренбургской области.
«Для усовершенствования оборудования на полигонах Центрального округа в текущем году направленно два комплекта оборудования. Комплекты мишеней, которые имитируют баллистические и крылатые ракеты, авиацию, а также скоростные цели некоторых модификаций, будут использоваться при отработке боевого применения авиации округа», - сообщает пресс-служба ЦВО со ссылкой на слова замкомандующего округом Юрия Петрова.
Сообщается также, что большая часть новых мишеней уже принимала участие в масштабных стратегических учениях «Центр», прошедших в нынешнем году на одном из полигонов, расположенных на территории Оренбургской области.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:45