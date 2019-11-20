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Регина Тодоренко не понимает причину конфликта с Андреем Бедняковым

Андрей Бедняков в течение нескольких лет вёл шоу «Орёл и решка» в компании своей возлюбленной Анастасии Короткой. Во время недавнего интервью телеведущий крайне недружелюбно высказался относительно собственных коллег, включая и супругу Влада Топалова Регину Тодоренко.
Регина Тодоренко не понимает причину конфликта с Андреем Бедняковым

«К ребятам, которые пришли в проект после нас с Настей, собственное отношение. Не люблю Колю Сергу и Регину Тодоренко», – отметил Бедняков, не отметив при этом конкретные причины появления негативного отношения.

Сама Регина Тодоренко оказалась удивлена такой позицией. Она сталкивалась с отказом Андрея Беднякова работать вместе с ней, даже когда речь касалась достаточно выгодных предложений, однако неприкрытый негатив сильно удивил телеведущую. Тодоренко предполагает, что однажды могла сказать нечто неприятное о нём, но не знает, в чем именно причины конфликта.

«Иногда нам предлагали вести общие проекты, однако он всегда отказывался. Не представляю, в чём конкретно проблема, правда не понимаю», – удивляется Тодоренко.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:21

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