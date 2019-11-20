«Должна быть совесть»: Ангелина Вовк обрушилась с критикой на Софию Ротару





«Я всегда поражалась людям с подобной позицией, поскольку это действительно вызывает недоумение. Во-первых, если ты настолько плохо относишься к стране, зачем тогда сюда за деньгами ехать? Вот я бы на ее месте зарабатывать сюда не приехала, вне зависимости от того, насколько бы нуждалась в деньгах», - посетовала Ангелина Михайловна. По словам знаменитой российской теле и радиоведущей, она прекрасно понимает, что артисты должны быть вне политики, но в этом случае, добавляет она, следовало бы не поддерживать армию.«Шоу-бизнес – это вообще не самое чистое дело. Но ведь должна быть совесть, которая подскажет. Я к примеру на концерт Ротару не пойду, хотя в советские времена я очень ее любила. Но аплодировать ей не стану. Человек должен иметь какую-то жизненную позицию, быть честным или хотя бы принципиальным. Она ведь сюда приезжает, всем вокруг улыбается, не станет же говорить со сцены о том, какие вы все тут плохие», - приводит слова телеведущей «Царьград».