Звезды "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко требуют чтобы их дочь начала ходить в садик или они покинут проект





После того, как Ольга Рапунцель объявила о своей беременности конфликтов, связанных с ее семьей, стало в разы больше. Она заявила, что не может нормально посещать семейные советы, а также разговаривать тет-а-тет, так как практически постоянно плохо себя чувствует. Раздражает девушку и тот факт, что каждое собрание говорят именно о ее семье.Теперь свое недовольство высказал и Дмитрий Дмитренко. Его не устраивает, что Василиса не ходит в детский сад и виноваты во всем, по его словам, организаторы.Так как у Дмитрия нет полноценной возможности выезжать за периметр, он поставил условие продюсерам шоу, чтобы они решили вопрос с детским садом для Василисы. Он хочет, чтобы сад для его дочери привезли прямо на поляну или взяли денежный вопрос по оплате сада для Василисы на себя. В противном случае он со своей семьей уйдет из проекта.