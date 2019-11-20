Кроссовер Toyota RAV4 получил агрессивный тюнинг
Компания Climate, которая специализируется на выпуске агрессивных тюнинг-пакетов с брутальными обвесами для кроссоверов и внедорожников японской марки Toyota и ее люксового суббренда Lexus, представила очередную новинку. В этот раз руки дизайнеров компании дошли до тюнинга популярного кроссовера Toyota RAV4.
Отныне новое поколение Toyota RAV4 может преобразиться радикально благодаря очень агрессивному обвесу, привносящему заметные изменения во внешность модели. Если судить по опубликованным производителем фотографиям новинки, то покупателям будет доступно два разных варианта тюнинга – внедорожный и спортивный. Впрочем, пока производитель анонсировал лишь рендеры своих новых наборов, а их серийное производство обещает запустить до конца текущего года. Стоимость новинок пока не называется.
Стоит отметить, что пятое поколение Toyota RAV4 вышло в свет в начале этого месяца. Автомобиль получил два бензиновых двигателя с рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 150 и 200 лошадиных сил соответственно. В первом случае мотор агрегируется вариатором, во втором – 8-ступенчатой АКПП. На выбор покупателям представлены переднеприводная и полноприводная трансмиссии.
Отныне новое поколение Toyota RAV4 может преобразиться радикально благодаря очень агрессивному обвесу, привносящему заметные изменения во внешность модели. Если судить по опубликованным производителем фотографиям новинки, то покупателям будет доступно два разных варианта тюнинга – внедорожный и спортивный. Впрочем, пока производитель анонсировал лишь рендеры своих новых наборов, а их серийное производство обещает запустить до конца текущего года. Стоимость новинок пока не называется.
Стоит отметить, что пятое поколение Toyota RAV4 вышло в свет в начале этого месяца. Автомобиль получил два бензиновых двигателя с рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 150 и 200 лошадиных сил соответственно. В первом случае мотор агрегируется вариатором, во втором – 8-ступенчатой АКПП. На выбор покупателям представлены переднеприводная и полноприводная трансмиссии.