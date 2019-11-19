Ученые планируют в будущем выявлять профессиональных спортсменов с помощью генетического теста
Ученые разрабатывают генетический тест, который поможет распознать в детях большой спортивный потенциал. Они сравнивают все структурные особенности ДНК ребенка и профессиональных спортсменов, тем самым выявляют склонности к определенному виду спорта, в котором можно будет преуспеть.
Приблизительно 50 ученых в 30 лабораториях в таких странах, как Россия, США, Великобритания, Польша, Япония, Австралия, разрабатывают новую технологию для точного анализа человеческих генов. За 18 лет эксперты собрали самую крупную базу ДНК профессиональных спортсменов – 8 000 человек.
Тест поможет разглядеть в начинающем спортсмене врожденные таланты и даже риск возможных травм – тогда юноша или девушка уже будет знать свои сильные и слабые стороны и сможет обезопасить себя от нежелательных увечий. На сегодняшний день точность теста около 35%, в будущем планируют повысить до 70%. Как только данное тестирование достигнет нужной отчетливости, тогда специалисты распространят данную технологию по детским спортсекциям.
Приблизительно 50 ученых в 30 лабораториях в таких странах, как Россия, США, Великобритания, Польша, Япония, Австралия, разрабатывают новую технологию для точного анализа человеческих генов. За 18 лет эксперты собрали самую крупную базу ДНК профессиональных спортсменов – 8 000 человек.
Тест поможет разглядеть в начинающем спортсмене врожденные таланты и даже риск возможных травм – тогда юноша или девушка уже будет знать свои сильные и слабые стороны и сможет обезопасить себя от нежелательных увечий. На сегодняшний день точность теста около 35%, в будущем планируют повысить до 70%. Как только данное тестирование достигнет нужной отчетливости, тогда специалисты распространят данную технологию по детским спортсекциям.
Наука
Добавил: Глянько Екатерина Сегодня, 21:27