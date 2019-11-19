"Не хватало фриков": Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев высказался о бале дебютанток Tatler





После прошедшего бала дебютанток от журнала Tatler многие стали критиковать знаменитостей и гостей мероприятия. Пользователи Сети подсчитали, сколько денег было потрачено на наряды и организацию роскошного праздника, а также измерили траты в пенсиях для населения. Платье Яны Рудковской, которая также посетила событие, а точнее шлейф к нему, сравнили с хвостом павлина, дошла очередь критики и до Божены Рынской, которая смеялась весь вечер, несмотря на то, что ее супруг погиб менее года назад.Высказался по поводу бала и шоумен Рустам Солнцев. Он отметил, что на балу все просто хотели в очередной раз показать свое богатство, "повыделываться" друг перед другом. Якобы для детей это, возможно, событие, но такие платья, как были на балу у женщин постарше, он видел на своих старинных куклах, которых собирает.Рустам Солнцев добавил, что подобные балы в современном мире вовсе не актуальны, так как за ними по сути ничего не стоит. Все же ему не хватало "фриков в стиле Ольги Бузовой", заключил артист.