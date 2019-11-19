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«По просьбе зрителей»: Юлия Снигирь пошутила над советами поклонников набрать вес

Известная российская актриса Юлия Снигирь давно является одной из самых закрытых персон в отечественном шоу-бизнесе. Но недавно знаменитости удалось доказать обратное благодаря смелой шутке над поклонниками, которые то и дело советуют артистке набрать вес.
«По просьбе зрителей»: Юлия Снигирь пошутила над советами поклонников набрать вес

Юлия Снигирь всегда держит себя в прекрасной форме, однако в последнее время из-за ее закрытости о ней появилось огромное количество разнообразных сплетен и слухов, некоторые из которых, мягко говоря, оказались не очень приятными. К примеру, в последнее время артистке приписывали тайную свадьбу с Евгением Цыгановым и даже беременность. Нашлись и те, кто раскритиковал актрису за сброшенный вес и стройную фигуру. Вероятнее всего, сама знаменитость решила больше не оправдываться по поводу потери веса и задумала тонкую шутку над подписчиками, которые периодически напоминают ей о «худобе» и даже заявляют, что она страдает анорексией. На страничке актрисы в социальной сети Instagram появилась публикация с фотографией, на которой она позирует с картошкой из фаст-фуда. «По просьбе зрителей набираю вес», - гласит ироничная подпись артистки под этим снимком.

Примечательно, что многие из подписчиков Юлии Снигирь не поняли шутки, а потому принялись снова оставлять на ее страничке множество комментариев с советами о том, как побыстрее набрать вес. Были и те, кто не упустил возможность напомнить звезде, что набирать вес, равно как и сбрасывать его, следует постепенно, чтобы не навредить организму.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:34

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