«По просьбе зрителей»: Юлия Снигирь пошутила над советами поклонников набрать вес

Юлия Снигирь всегда держит себя в прекрасной форме, однако в последнее время из-за ее закрытости о ней появилось огромное количество разнообразных сплетен и слухов, некоторые из которых, мягко говоря, оказались не очень приятными. К примеру, в последнее время артистке приписывали тайную свадьбу с Евгением Цыгановым и даже беременность. Нашлись и те, кто раскритиковал актрису за сброшенный вес и стройную фигуру. Вероятнее всего, сама знаменитость решила больше не оправдываться по поводу потери веса и задумала тонкую шутку над подписчиками, которые периодически напоминают ей о «худобе» и даже заявляют, что она страдает анорексией. На страничке актрисы в социальной сети Instagram появилась публикация с фотографией, на которой она позирует с картошкой из фаст-фуда. «По просьбе зрителей набираю вес», - гласит ироничная подпись артистки под этим снимком.Примечательно, что многие из подписчиков Юлии Снигирь не поняли шутки, а потому принялись снова оставлять на ее страничке множество комментариев с советами о том, как побыстрее набрать вес. Были и те, кто не упустил возможность напомнить звезде, что набирать вес, равно как и сбрасывать его, следует постепенно, чтобы не навредить организму.