В США создали скользкое покрытие для унитазов





На выпуск необычного товара специалистов вдохновил тефлон. Именно структура этого вещества не даёт пищевым продуктам прилипать к поверхности кухонных предметов. Особый спрей формирует на внутренней поверхности унитаза небольшие ворсинки, что позволяет отходам жизнедеятельности соскальзывать, не вредя при этом поверхности. В соответствии со словами ученых, в результате остаётся на 90% меньшее количество следов.При тестировании с использованием искусственных фекалий нанесённое покрытие смогло выдержать порядка 500 смывов. При использовании унитаза покрытие должно будет обновлять спустя 50 смывов. Само вещество даёт возможность понизить уровень распространения бактерий и значительно сэкономить на расходе воды. При этом пока исследователям лишь предстоит выяснить, как именно состав воздействует на окружающую среду.