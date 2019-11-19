АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

В США создали скользкое покрытие для унитазов

В США разработали специальное скользкое покрытие для унитазов. В соответствии со словами экспертов из Пенсильванского университета, оно способно выдержать порядка 500 смывов, а также уменьшает затраты воды для этого санузла приблизительно в 10 раз.

На выпуск необычного товара специалистов вдохновил тефлон. Именно структура этого вещества не даёт пищевым продуктам прилипать к поверхности кухонных предметов. Особый спрей формирует на внутренней поверхности унитаза небольшие ворсинки, что позволяет отходам жизнедеятельности соскальзывать, не вредя при этом поверхности. В соответствии со словами ученых, в результате остаётся на 90% меньшее количество следов.

При тестировании с использованием искусственных фекалий нанесённое покрытие смогло выдержать порядка 500 смывов. При использовании унитаза покрытие должно будет обновлять спустя 50 смывов. Само вещество даёт возможность понизить уровень распространения бактерий и значительно сэкономить на расходе воды. При этом пока исследователям лишь предстоит выяснить, как именно состав воздействует на окружающую среду.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«По просьбе зрителей»: Юлия Снигирь пошутила над советами поклонников набрать…
Ученые планируют в будущем выявлять профессиональных спортсменов с помощью генетического…
"Не хватало фриков": Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев высказался о бале дебютанток…
"Это дно": Пережившая измену мужа Ксения Бородина высказалась против отношений с женатыми…
В США создали скользкое покрытие для…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель показала лицо и фигуру после…
Эксперты составили список советов для профилактики вегетососудистой…
Спивающийся Венцеслав Венгржановский не может отдать миллионные…
Следующий смартфон Xiaomi получит поддержку сверхбыстрой 100-ваттной…
Медики рассказали о способах обезопасить организм от вирусов…
Новый кроссовер Haval H6 GT появится 22…
Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым переехали жить к родителям актрисы в…
Создан материал для гидрокостюма, который защитит от нападения…
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди увеличила…
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий…
Кейтлин Дженнер оголилась перед камерами в свои 70…
Авиация двух областей ЮВО получила «Терминатор» и «Ночные…
Поклонники не стали приходить на могилу экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева в его день…
Доктор Мясников назвал 5 смертельных…
Xiaomi представила голосовой помощник, способный вести задушевные…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов прочит Дмитрию Шепелеву расставание с Екатериной…
Фанаты «Макдоналдс» стали жертвами банковского…
Чёрный перец нейтрализует вред от употребления жирной…
«У него спектакль в конце декабря»: Сын Михаила Боярского опроверг сообщения об уходе отца со…
Украина планирует построить на Луне…
Прохор Шаляпин тайно завладел биоматериалами внебрачного сына для нового…
Ученые проследили зависимость мужского стресса от зарплаты…
Войска ЗВО усилятся бригадным комплектом РК…
Соседка матери Дмитрия Диброва рассказала о последних днях ее…
Экс-супруга Александра Кержакова заявила, что Дмитрий Тарасов бил Ольгу…
Врачи рассказали о том, как путешествия влияют на…
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала расставание с Прохором…
Peugeot продемонстрировала 208 Rally 4 для…
Меган Маркл возглавила рейтинг самых стильных мировых…
Названы вещи, которые скоро исчезнут из…
Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ выпустят в стиле Star…
Ученые нашли лекарство от малярии в традиционных супах народов…
В России начались продажи монитора Acer ConceptD…
Ведущий "Дом-2" Андрей Черкасов сдал дорогое кольцо Виктории Романец в…
Стало известно, когда в России появятся электронные…
Просмотреть все новости