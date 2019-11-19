В США создали скользкое покрытие для унитазов
В США разработали специальное скользкое покрытие для унитазов. В соответствии со словами экспертов из Пенсильванского университета, оно способно выдержать порядка 500 смывов, а также уменьшает затраты воды для этого санузла приблизительно в 10 раз.
На выпуск необычного товара специалистов вдохновил тефлон. Именно структура этого вещества не даёт пищевым продуктам прилипать к поверхности кухонных предметов. Особый спрей формирует на внутренней поверхности унитаза небольшие ворсинки, что позволяет отходам жизнедеятельности соскальзывать, не вредя при этом поверхности. В соответствии со словами ученых, в результате остаётся на 90% меньшее количество следов.
При тестировании с использованием искусственных фекалий нанесённое покрытие смогло выдержать порядка 500 смывов. При использовании унитаза покрытие должно будет обновлять спустя 50 смывов. Само вещество даёт возможность понизить уровень распространения бактерий и значительно сэкономить на расходе воды. При этом пока исследователям лишь предстоит выяснить, как именно состав воздействует на окружающую среду.
На выпуск необычного товара специалистов вдохновил тефлон. Именно структура этого вещества не даёт пищевым продуктам прилипать к поверхности кухонных предметов. Особый спрей формирует на внутренней поверхности унитаза небольшие ворсинки, что позволяет отходам жизнедеятельности соскальзывать, не вредя при этом поверхности. В соответствии со словами ученых, в результате остаётся на 90% меньшее количество следов.
При тестировании с использованием искусственных фекалий нанесённое покрытие смогло выдержать порядка 500 смывов. При использовании унитаза покрытие должно будет обновлять спустя 50 смывов. Само вещество даёт возможность понизить уровень распространения бактерий и значительно сэкономить на расходе воды. При этом пока исследователям лишь предстоит выяснить, как именно состав воздействует на окружающую среду.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:12