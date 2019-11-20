«Меня спасли любовь и мои дети»: Ляйсан Утяшева рассказала о сложном периоде в жизни после смерти матери





Утяшева напомнила, что она проработала на телеканале НТВ в течение почти 10 лет, после чего последовал относительно долгий перерыв, начавшийся после смерти ее мамы Зульфии, которую гимнастка считала одним из самых близких людей в своей жизни. Не скрывает телеведущая и того факта, что справиться с депрессией после этой утраты ей помог ее возлюбленный. В первое время Ляйсан Утяшева даже не могла улыбаться, а потому не хотела появляться в эфире телеканалов и делать вид, что ничего не произошло. Как вспоминает звезда, в то время ей было эмоционально очень сложно взять себя в руки. «Меня спасли любовь и мои дети», - утверждает она.А после было возвращение на телевидение в качестве ведущей популярного шоу «Танцы». Супруга Павла Воли признается, что дает интервью прессе весьма избирательно, и с не меньшей серьезностью подходит к выбору мероприятий. Более того, если ей предлагают тот или иной коммерческий контракт, она сначала тщательно изучает репутацию бренда, только после этого может принять решение о потенциальном сотрудничестве, передает портал «Телепрограмма».