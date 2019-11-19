Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель показала лицо и фигуру после пластики

Не так давно звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель перенесла сразу две операции - исправила форму носа и увеличила грудь до 3,5 размера. Теперь же звезда показала на ролике визит к лечащему врачу, к которому отправилась, чтобы снять швы. В публикации молодая мамочка призналась, что очень комфортно ощущает себя в новом теле, у нее уже почти ничего не болит. Также она была очень довольна полученным результатом, увидев отражение в зеркале.Алена Рапунцель поблагодарила своих подписчиков за поддержку, а также хирурга за преображение внешности. Участница проекта "Дом-2" посоветовала всем девушкам, которые хотели бы в себе что-то изменить, не думать, а действовать, но обращаться при этом только к профессионалам своего дела.