Спивающийся Венцеслав Венгржановский не может отдать миллионные долги





Венцеслав Венгржановский, придя на проект "Дом-2", сразу полюбился и запомнился зрителям благодаря своей харизме и чувству юмора. В Периметре молодой человек пробыл недолго, решив сменить проект на более прибыльный, на его взгляд, и перспективный. Однако покинул шоу артист так и не смог достичь успеха, он начал употреблять спиртные напитки и, по словам друзей, занимать некоторые суммы в мелких организациях по микрозаймам. В результате у шоумена в руках было несколько миллионов рублей.Некоторое время назад Венцеслав Венгржановский признавался, что в свои 38 лет он так и не смог построить карьеру или создать семью, у него не было любимой девушки. Продюсер Диана Бичарова рассказала, что звезде предлагали участие в нескольких проектах, работу, он не хочет ничего делать. Сейчас молодой человек продолжает злоупотреблять алкоголем и собирать долги.