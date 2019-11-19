"Это дно": Пережившая измену мужа Ксения Бородина высказалась против отношений с женатыми мужчинами





Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram подняла тему мужских измен. Звезда резко осудила девушек, которые заводят отношения с женатыми избранниками и назвала их "дном". Примечательно, что в первый год брака телеведущей с бизнесменом Курбаном Омаровым чуть не дошло до развода, когда звезда узнала об измене возлюбленного. Тогда она не стала скрывать факт предательства, отметив, что смогла простить мужа исключительно ради детей. Сейчас звездные родители воспитывают двоих дочерей и живут в крепком браке.Пользователи поспешили напомнить Ксении Бородиной, что ее супруг Курбан Омаров прежде, будучи женатым мужчиной, завел роман на стороне, а теперь телеведущая осуждает всех, кто поступает так же. Отвечать на критику со стороны хейтеров звезда, тем не менее, не стала.