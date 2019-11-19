Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди увеличила ягодицы





Елизавета Триандафилиди изначально обратилась к пластическому хирургу, чтобы убрать шрамы под грудью после прежнего хирургического вмешательства. Медсестра привела ее в операционную, а затем врач спросил, не хочет блондинка сделать еще что-то, к примеру, пышные ягодицы.Елизавета Триандафилиди согласилась, хотя этому предшествовала консультация с ее врачом. По словам звезды, она всегда считала свои ягодицы плоскими, но не переживала по этому поводу, так как прожила с ними 30 лет и ничего в себе менять не собиралась.