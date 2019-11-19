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Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди увеличила ягодицы

Звезда проекта "Дом-2" Елизавета Триандафилиди рассказала, что решилась на пластику ягодиц. Изначально экс-участница реалити-шоу хотела просто убрать шрамы под грудью после неудачной операции, но после разговора с врачом все изменилось.
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди увеличила ягодицы

Елизавета Триандафилиди изначально обратилась к пластическому хирургу, чтобы убрать шрамы под грудью после прежнего хирургического вмешательства. Медсестра привела ее в операционную, а затем врач спросил, не хочет блондинка сделать еще что-то, к примеру, пышные ягодицы.

Елизавета Триандафилиди согласилась, хотя этому предшествовала консультация с ее врачом. По словам звезды, она всегда считала свои ягодицы плоскими, но не переживала по этому поводу, так как прожила с ними 30 лет и ничего в себе менять не собиралась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:28

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