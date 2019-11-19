Новый кроссовер Haval H6 GT появится 22 ноября





В экстерьере можно отметить наличие тёмной рамки вокруг окон, тёмной полосы в нижней части дверного проёма, тёмные рейлинги, а также новую каёмку для противотуманок. Под капотом H6 GT разместили 2-литровый турбированный силовой агрегат производительностью 224 «лошадей». В комплекте с ним работает 7-секционная роботизированная КПП, использующая двойное сцепление мокрого типа. Набор скорости в 100 км/ч требует 8 с при старте с места.В перечень изменений аппаратной части кроссовера вошли опции подогрева кресел и рулевого колеса, а также система контроля давления в покрышках, система кругового обзора, стабилизация на линии движения, парктроник, система мультимедиа на основе ОС Android с голосовым контролем, удаленное управление посредством смартфона.