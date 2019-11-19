Медики рассказали о способах обезопасить организм от вирусов зимой





Запасаться свежими лечебными продуктами на морозные месяцы – не вариант, так как при хранении и дальнейшей разморозке они теряют большинство своих целебных качеств. Капуста же в это время года продается практически везде. Более того, в ней большое количество витамина С, который повышает иммуноглобулин – главный защитник иммунной системы. Если приготовить капусту на пару, то тогда еще больше можно сохранить целительных веществ. Пароварка частично удерживает концентрацию витаминов С, В1, В2 и В6. Кислородом же обогатит овощи и фрукты капля лимона или уксуса. Также витамин С находится в картошке, шиповнике, яблоках, петрушке.Витамин А обезопасит слизистую. Он встречается больше всего в моркови, тыкве, брокколи, молочных продуктах, яйцах. Антиокислитель присутствует в витамине Е, он также защищает человеческий организм от вирусов. Зелень, злаки, отруби, орехи, печень – это лишь малый список тех растительных и животных продуктов питания, в которых имеется этот полезный компонент. Цинк быстрее затягивает раны, а при ежедневном приеме его в пищу, он ограждает от опасности всю иммунную систему. Его можно найти в семенах подсолнечника, миндале, молоке, тофу, пшенице. Если регулярно употреблять рыбий жир, то помимо Омега-3 человек получает Витамин D – полный «апгрейд» организма, от нормализации иммунитета, восстановления артериального давления до развития нервной системы и снижения риска онкологии. Также он содержится в рыбе, желтках, молочных продуктах.