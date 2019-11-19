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Медики рассказали о способах обезопасить организм от вирусов зимой

Зимой иммунная система человека особо уязвима: холодные будни, стресс из-за рвения все успеть к концу года, тяжелая пища на застольях, а самое главное – не сезон для овощей и фруктов, которые летом так спасали от вирусов. Из-за нехватки полезных микроэлементов люди начинают часто простужаться, поэтому эксперты решили назвать способы обезопасить организм от вирусов в зимний период.

Запасаться свежими лечебными продуктами на морозные месяцы – не вариант, так как при хранении и дальнейшей разморозке они теряют большинство своих целебных качеств. Капуста же в это время года продается практически везде. Более того, в ней большое количество витамина С, который повышает иммуноглобулин – главный защитник иммунной системы. Если приготовить капусту на пару, то тогда еще больше можно сохранить целительных веществ. Пароварка частично удерживает концентрацию витаминов С, В1, В2 и В6. Кислородом же обогатит овощи и фрукты капля лимона или уксуса. Также витамин С находится в картошке, шиповнике, яблоках, петрушке.

Витамин А обезопасит слизистую. Он встречается больше всего в моркови, тыкве, брокколи, молочных продуктах, яйцах. Антиокислитель присутствует в витамине Е, он также защищает человеческий организм от вирусов. Зелень, злаки, отруби, орехи, печень – это лишь малый список тех растительных и животных продуктов питания, в которых имеется этот полезный компонент. Цинк быстрее затягивает раны, а при ежедневном приеме его в пищу, он ограждает от опасности всю иммунную систему. Его можно найти в семенах подсолнечника, миндале, молоке, тофу, пшенице. Если регулярно употреблять рыбий жир, то помимо Омега-3 человек получает Витамин D – полный «апгрейд» организма, от нормализации иммунитета, восстановления артериального давления до развития нервной системы и снижения риска онкологии. Также он содержится в рыбе, желтках, молочных продуктах.

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Общество
Добавил: Глянько Екатерина Сегодня, 20:49

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